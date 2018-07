Giulia De Lellis paparazzata in Senza veli | sul web impazza la polemica | la foto da ' Chi'

Blastingnews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Dopo il numeroso seguito ottenuto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne e all'edizione vip del reality Grande Fratello, la web influencerDetorna a far parlare di sé. Già nei giorni scorsi le erano state rivolte numerose critiche a seguito di alcunein compagnia dell'ormai ex Andrea Damante, a queste accuse la giovanissima star del web aveva risposto chiarendo che non vi è stato un ritorno di fiamma con Andrea, tuttavia 'è normale che due ex possano volesi rivedere ogni tanto'. Nel corso della live, la giovane ha anche precisato che se si fidanzerà con Andrea o con qualcun altro 'i fan lo sapranno subito'. Questa volta la Desta scatenando numerose polemiche tra gli utenti del web a causa di alcune paparazzate, pubblicate dal settimanale Chi che la ritraggono in Senza veli....