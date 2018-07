Giulia De Lellis in risposta alle foto con Andrea | ' Se torneremo insieme | ve lo dirò'

Blastingnews

: Ogni volta in cui rivaluto Giulia De Lellis, lei mi da un motivo per tornare al mio pensiero iniziale. Ma che motiv… - CarlottaFerlito : Ogni volta in cui rivaluto Giulia De Lellis, lei mi da un motivo per tornare al mio pensiero iniziale. Ma che motiv… - trash_italiano : Una ragazza porta la tesina su Giulia De Lellis :) - Gaia_esse : RT @Silvia57777077: Scusate ma quando Giulia De Lellis vi ha detto durante una diretta di un'ora che rivedeva Andrea pensavate si guardasse… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)DeDamante ad un paio di mesi di distanza dalla rottura che aveva infiammato il gossip, sono statigrafatidal settimanale 'Chi' durante un weekend trascorso in Sardegnaad alcuni amici. E l'atteggiamento dell'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e donne non fa pensare ad un semplice rapporto professionale, come in molti avevano ipotizzato negli ultimi tempi e dichiarato dagli stessi interessati nei rispettivi profili social. Al contrario, la passione tra i Damellis è apparsa più viva che mai con baci e abbracci durante un'uscita in barca. Gossip U&D:smentisce il ritorno di fiamma Il settimanale 'Chi' ha sorpresoDeDamante facendo pensare ad un superamento della loro crisi che aveva inaspettatamente portato alla rottura la scorsa primavera. Le cause della separazione non erano mai state svelate dai due ...