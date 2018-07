: Giudice, rider no lavoratore subordinato - ansa_it : Giudice, rider no lavoratore subordinato - antonellapolis2 : RT @claudiocerasa: Il giudice del lavoro di Milano ha rigettato il ricorso di un ex rider: 'Non era un dipendente subordinato e l'azienda n… - rmc_official : #RMCNEWS #Milano, giudice del lavoro: 'Il rider non è un lavoro subordinato a tempo indeterminato'. -

Non era un dipendentee l' azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto dia tempo indeterminato. Lo ha stabilito oggi ildeldi Milano, rigettando il ricorso di un ex. Questi chiedeva di essere riconosciuto come "lavoratorea tempo indeterminato"da Foodinho, di proprietà della spagnola 'Glovo', specializzata nelle consegne a domicilio. Era la prima causa milanese di questo genere.(Di mercoledì 4 luglio 2018)