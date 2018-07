Giovedì d' Estate all' insegna di ' Acqua e Ambiente'

Previsioni meteo - estate folle : temporali e trombe d'aria. Ma da Giovedì caldo africano : Spettacolari trombe d'aria da Cesenatico a Rimini. Instabilità fino a giovedì , poi si sale fino a 40 gradi. Oltre i 35 in città come Bologna, Milano e Firenze. Ma successivamente potrebbe esserci un ...

Al via i 'Giovedì d'estate' : 25 appuntamenti artistici e ricreativi animeranno le serate di Domodossola : Anche in Piazza Volontari della Libertà verranno proposti spettacoli teatrali e un concerto in acustico. Così l'Assessore al Turismo di Domodossola, Angelo Tandurella : ' Con i Giovedì d'Estate ...