Giovane africano trovato morto in uno studentato a Milano

ilmessaggero

: #unavoltaalgiono #Salvini ladro. restituiscici i 48.000.000 che hai rubato, o un giorno ti faremo scappare con un… - tonitho : #unavoltaalgiono #Salvini ladro. restituiscici i 48.000.000 che hai rubato, o un giorno ti faremo scappare con un… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) LaPresse, Uno studente camerunense di 29 anni è statonella propria stanza in unonel pieno centro di, in via Corridoni. Il corpo era in avanzato stato di ...