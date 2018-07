Giornalisti | minacce alla redazione di TP24 | solidarietà Assostampa Sicilia

Libertà di stampa - l’Italia sale al 46esimo posto. Rfs : “Ma crescono minacce contro Giornalisti” : In Italia crescono le minacce contro i giornalisti, soprattutto nel Mezzogiorno, ma anche a Roma: è l’allarme lanciato da Reporters sans frontières che nel rapporto 2018 sulla Libertà di stampa come l’anno scorso punta il dito contro il Movimento 5 Stelle. Nonostante questo, nella classifica realizzata annualmente dall’Ong, il nostro Paese progredisce di 6 punti rispetto al ranking dello scorso anno sulla Libertà di stampa, in 46/a ...