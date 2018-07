Giorgio Panariello innamoratissimo della baby fidanzata Claudia

Giorgio Panariello in spiaggia con la fidanzata e il cane : Giorgio Panariello è stato pizzicato con la fidanzata Claudia Capellini a Forte dei Marmi. Sul bagnasciuga il comico toscano si lascia andare alle tenerezze con la sua dolce metà e con il cagnolino con cui scambia baci a fior di labbra. Claudia Maria Capellini, ha un fisico da applauso. Modella originaria di Cremona, fa coppia fissa con l’attore e comico Giorgio Panariello, 57 anni, da circa un anno. Riservati e lontani dalle feste ...

Tale e Quale 2018 : Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme in giuria : Ora è ufficiale: Tale e Quale Show avrà un'altra edizione, l'ottava, e sarà ancora con i vip. Nei mesi scorsi si era vociferato di una versione "nip" del format, ma a quanto pare questa idea non ha convinto del tutto la rete. Ci risulta che i casting siano già iniziati la settimana scorsa e prossimamente vi aggiorneremo anche sui possibili nomi dei concorrenti del programma condotto e orchestrato da Carlo Conti.Ora però ci soffermiamo ...

