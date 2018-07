Giorgio Avola convocato ai Campionati del mondo a Wuxi in Cina

Campionati Europei Assoluti - Giorgio Avola vince il Bronzo individuale : Conad Scherma Modica ai Campionati Europei Assoluti a Novi Sad: Giorgio Avola vince medaglia di Bronzo individuale e argento a squadre.

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo e Giorgio Avola si confermano ai vertici - azzurre sottotono nella sciabola : Va in archivio con due medaglie azzurre la prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Il fioretto maschile non ha deluso le grandi aspettative della vigilia e ha regalato emozioni forti a tutti i tifosi italiani. nella sciabola femminile le azzurre non sono invece riuscite a trovare l’acuto, con una prova complessivamente sottotono. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto nelle gare odierne. Partiamo dal ...

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo e Giorgio Avola volano in semifinale - medaglia sicura! Andrea Cassarà out ai quarti di finale : Arrivano le prime medaglie per l’Italia agli Europei 2018 di Scherma iniziati oggi a Novi Sad (Serbia). Nella prima giornata della manifestazione continentale, Daniele Garozzo e Giorgio Avola si sono qualificati per la semifinale del fioretto maschile e sicuramente saliranno sul podio, come i due azzurri (Garozzo è campione in carica) avevano già fatto lo scorso anno. Ottima impressione quella lasciata da Garozzo, che ha sconfitto nei ...

Scherma - Europei 2018 : Daniele Garozzo e Giorgio Avola sono sul podio - out ai quarti Andrea Cassarà : Arrivano le prime medaglie per l’Italia agli Europei di Novi Sad. Nella prima giornata della manifestazione continentale Daniele Garozzo e Giorgio Avola si sono qualificati per la semifinale nella prova del fioretto maschile e sicuramente saliranno sul podio, come i due azzurri (Garozzo è campione in carica) avevano già fatto lo scorso anno. Ottima impressione quella lasciata da Garozzo, che ha sconfitto nei quarti di finale il ...

Campionati Assoluti Milano : Giorgio Avola vince oro a squadre : Conad Scherma Modica, Giorgio Avola oro a squadre agli Assoluti di Milano e convocato per gli europei a Novi Sad