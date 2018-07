Giocare per vivere | il poker come lavoro

GFX Tool permette di regolare i parametri grafici per Giocare al meglio sui dispositivi meno performanti : GFX Tool è un'applicazione che offre la possibilità di modificare i parametri della grafica prima dell'esecuzione dei giochi che richiedono maggiori risorse hardware, in modo particolare se installati su smartphone e tablet meno performanti. Creando la giusta combinazione di settaggi è possibile ottenere il miglior compromesso tra qualità grafica, fluidità e giocabilità in titoli come PUBG Mobile. L'articolo GFX Tool permette di regolare i ...

Giocare con Nintendo Switch in verticale si può : un nuovo accessorio lo permette : Abbiamo imparato a conoscere Nintendo Switch con il suo schermo in posizione orizzontale, con i due Joy Con d'ordinanza collegati saldamente ai lati dell'LCD della console. Un nuovo accessorio al centro di una campagna Kickstarter vuole ribaltare il punto di vista che abbiamo della piattaforma Nintendo, permettendo di utilizzare la macchina con entrambi i controller in posizione verticale.Flip Grip, come riporta Nintendo Life, non è altro che un ...

Wimbledon 2018 - forfait di Murray : 'Troppo presto per Giocare ai cinque set' : ... canale 203, e il primo appuntamento in esclusiva sarà con il torneo di tennis più importante al mondo: Wimbledon . Il terzo Slam della stagione sarà come sempre ospitato sui campi dell'All England ...

Wimbledon - forfait di Murray : 'Presto per Giocare i cinque set' : forfait dell'ultima ora per Andy Murray, che si è ritirato dal tabellone di Wimbledon. Lo scozzese, alle prese con un lento recupero dopo l'operazione all'anca a cui si è sottoposto lo scorso gennaio, ...

Tennis - Wimbledon - Murray dà forfeit : 'Troppo presto per Giocare 5 set' : Niente ritorno a Wimbledon per Andy Murray. Lo scozzese che ha vinto i Championships nel 2013 e 2016 ha annunciato ieri che non giocherà il torneo al via domani, spiegando che è 'Troppo presto per ...

Si chiude in lavatrice per Giocare a nascondino - nessuno se ne accorge : Marcel muore a 3 anni : Nessun dei fratellini ha dato l'allarme credendo si fosse allontanato, quando i genitori si sono accorti della sua assenza era ormai troppo tardi: il piccolo è morto a causa della mancanza di ossigeno mentre era intrappolato nella lavatrice.Continua a leggere

Giocare per credere : a Castelfranco Emilia dal 4 all'8 luglio i Mondiali Antirazzisti - la festa Uisp contro le discriminazioni : Come Aic lo riteniamo un segnale importante per il mondo del calcio, solitamente declinato solo al maschile. Il calcio è uno sport che aiuta a costruire la personalità. Crediamo in questo valore ...

Perché per Cyberpunk 2077 dovremo aspettare ancora molto prima di Giocare : In molti si sono chiesti di Cyberpunk 2077 e Perché durante l'E3 2018 di Los Angeles da poco conclusasi CD Projekt Red non avesse permesso al pubblico di vedere la demo gameplay del gioco, che è stata invece mostrata alla stampa. Un arcano mistero che è stato svelato: secondo gli sviluppatori infatti, la qualità finale che vuole essere data al gioco è ancora molto lontana rispetto a quello realizzato sinora. Il gioco, infatti, è ancora in ...

Da Tolkien a Tex - i migliori giochi da tavolo per iniziare a Giocare : Non è facile entrare nel mondo dei giochi da tavolo e il problema non sono i giocatori ma i giochi stessi. Da qualche anno questo passatempo sta crescendo a ritmo costante e se prima le scelte erano quasi ovvie adesso con migliaia di titoli nuovi ogni anno si fa fatica a indirizzarsi. Basta pensare che solo allo Spiel, la fiera di settore più importante del mondo che si tiene a Essen (Germania) ogni ottobre, escono circa mille titoli a cui vanno ...

Russia 2018 - stampa peruviana : Farfan starà un mese senza Giocare : L’attaccante Jefferson Farfan, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento della nazionale di calcio del Perù sabato a Mosca, starà un mese senza giocare, come ha assicurato la stampa del suo paese. Farfan, che continua ad essere ricoverato in una clinica nella capitale russa, non solo non potrà giocare martedì contro l’Australia, nel saluto della sua nazionale al Mondiale 2018, ma non potrà neanche recarsi con i suoi ...

PUBG : dovrete Giocare circa 8 ore al giorno per 29 giorni per raggiungere il livello 20 del pass gratuito : Lo scorso venerdì PUBG è stato aggiornato con il Il Sanhok Event pass che permette ai giocatori di giocare al titolo fino al raggiungimento del livello 30.Come riporta VG257.com esiste però una versione gratuita che garantirà lo stesso delle ricompense ma permetterà di godervi il gioco soltanto fino al livello 20, inoltre l'esperienza fornita sarà della metà in confronto a chi possiede la versione a pagamento e alcune missioni forniranno punti ...

Russia 2018 – Un rigore parato per festeggiare un record storico - El Hadary diventa il calciatore più anziano a Giocare i Mondiali [GALLERY] : Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo L’Egitto chiude oggi i suoi Mondiali di Russia 2018, ma si porta a casa un record storico. Grazie alla sua presenza in campo oggi contro l’Arabia Saudita, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo. Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, il portiere egiziano ha superato il primato ...

Londra - bimbo non va in bagno per otto ore per Giocare ai videogames : operato d’urgenza : E' accaduto in Inghilterra, a Londra, dove un bambino di 10 anni per poter continuare a giocare al videogioco preferito ha trascurato i bisogni fisiologici, per cui il suo intestino gli si è deformato. A lanciare l'allarme riguardo allo sviluppo di queste dipendenze patologiche [VIDEO] soprattutto da parte dei più giovani è stato Jo Begent nel corso di un convegno. Begent è un consulente pediatrico britannico che lavora all'University College of ...