Giglio Group sigla partnership con Oracle e Sopra Steria

Giglio Group - Nautical Channel si espande nell'Africa subsahariana : Giglio Group annuncia che il proprio canale internazionale Nautical Channel è ora distribuito in tutto il territorio sub-sahariano grazie all'accordo siglato con Vubiquity , operatore americano tra i ...

Giglio Group lancia sul 68 DTT iBox.it canale di Television commerce : Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) (“Giglio Group” o la “Società”) – prima Società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR – lancia ufficialmente il primo Television commerce (T-commerce): si chiama iBox.it e trasmette da oggi sul canale 68 del digitale terrestre, in diretta streaming su Facebook e su www.iBox.it. Il telespettatore avrà la possibilità di acquistare un prodotto ...

Giglio Group festeggia accordo con Newco11 - Sony - : Giglio Group festeggia in Borsa l'accordo con Sony. La divisione M-Three Sat Com della società italiana di e-commerce, che sta correndo sul Listino milanese con un rialzo del 3,46% , ha annunciato di ...

Giglio Group : shopping in chat - parte in Cina T-commerce con WeChat (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Del resto, osserva Giglio, "spesso diamo per scontato che il made in Italy sia molto popolare in tutto il mondo; in realtà non è così. E' un brand straordinario, ma va saputo raccontare perché non è così immediato". Dunque "poter contare su una serie veicoli di comunica

Giglio Group : shopping in chat - parte in Cina T-commerce con WeChat : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Acquistare capi di moda con il telefonino non è una novità; farlo guardando la tv e traducendo le immagini in acquisti immediati semplicemente con un clic al telefono, si. L’italiana Giglio Group ci crede e lancia un progetto di T-commerce in Cina, siglando un accordo con Wechat, l’applicazione di messaggistica istantanea più usata nel continente asiatico, che conta oltre un miliardo di utenti ...

