GESU' BAMBINO IN GABBIA Indianapolis | l' iniziativa in solidarietà con i migranti

Bambino Gesù : Guida contro dipendenza gioco d’azzardo : Roma – Giovani e giovanissimi “malati di scommesse”. I dati sulla dipendenza dei minori dal gioco d’azzardo sono allarmanti: secondo gli studi IPSAD ed ESPAD del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Italia il 33,6% degli under 18 tenta la sorte con i ‘gratta e vinci’ e frequenta le agenzie di scommesse. Spesso genitori e insegnanti non sono in grado di riconoscere i segnali lanciati dai giovani a rischio. Una Guida – promossa ...

Emma Marrone all'ospedale Bambino Gesù : "Torno a casa con una lezione di vita" : (Video da: Facebook Ospedale Bambino Gesù di Roma) "Non sono io che vengo a fare un regalo a voi, ma siete voi che fate un regalo a noi. Grazie per la lezione di vita che mi date sempre". Così...

Adolescenti e gioco d’azzardo - allarme sociale : la ricerca e la guida di Caritas Roma e Bambino Gesù : Martedì 26 giugno 2018 la Caritas diocesana di Roma e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù presenteranno i risultati della ricerca sul fenomeno del gioco d’azzardo tra gli Adolescenti e la guida per riconoscere e affrontare il problema. Interverranno l’arcivescovo ANGELO DE DONATIS, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma; MARIELLA ENOC, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; monsignor ENRICO FEROCI, direttore della Caritas di ...

Conad “Con tutto il cuore” dona 32mila euro per l’ospedale Bambino Gesù : Un ecocardiografo portatile per l’ambulatorio di cardiogenetica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. È uno dei traguardi raggiunti dalla campagna di solidarietà “Con tutto il cuore” promossa da Conad del Tirreno a favore dei piccoli pazienti di tre grandi ospedali pediatrici italiani: il Bambino Gesù di Roma, il Meyer di Firenze e il Microcitemico di Cagliari. I 32 mila euro, raccolti con l’iniziativa solidale, sono stati interamente devoluti ...

Il Pediatra Valerio Nobili dell’Ospedale Bambino Gesù : “Il 30-40% dei probiotici sono assolutamente inutili nei bambini a cui sono prescritti” : Il Dott.Valerio Nobili, Responsabile di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli. “Il nostro studio, la sua forza, è sstato lavorare con biologi. Il primo dato di questa ricerca è che gli adolescenti rispetto agli adulti hanno un microbiota molto più variabile rispetto all’adulto, ...

'Mia figlia fuori dopo 5 mesi dalla camera sterile'. #salviamoElisa - il papà esulta su Fb - e ringrazia il Bambino Gesù - : dopo cinque mesi dal trapianto al midollo osseo la piccola Elisa , 3 anni e mezzi di Pordenone, può finalmente uscire dalla camera d'ospedale sterile che da due anni era diventata la sua casa. Elisa è ...

Ospedale Bambino Gesù : Talk scientifico sui vaccini : Roma – Lo scorso 4 giugno si è svolto un incontro dal format innovativo presso l’Auditorium dell’Ospedale Bambino Gesù dal titolo “Io mi vaccino, io non posso, io non voglio”. Si è trattato di un Talk scientifico che per la prima volta ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, della comunità scientifica e delle associazioni dei pazienti. Tutti coinvolti sul tema “vaccini” approfondito dal punto di vista scientifico e ...

400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù : 400 notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bimbi ricoverati al Bambino Gesù. Donazione dell’azienda fiorentina Best and Fast Change nell’ambito del progetto I4Children. Quattrocento notti in alloggio gratuito per le famiglie dei bambini ricoverati al Bambino Gesù grazie alla donazione di Best and Fast Change. La società di cambiavalute di Firenze ha devoluto 10mila euro alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico di Roma nell’ambito del ...

Bimba con fascetta al collo - ospedale Bambino Gesù : condizioni gravi ma stabili : “Permangono gravi ma stabili le condizioni della bambina di 3 anni giunta venerdi’ sera all’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia“: lo si spiega in una nota. La Bimba è stata trovata cianotica con una fascetta da elettricista intorno al collo. “La paziente e’ sottoposta da ieri a procedura di protezione cerebrale con ipotermia. Proseguono, di ...

La Serie B con la Fondazione Bambino Gesù : La Serie B a fianco della Fondazione Bambino Gesù. Durante i playoff al via domenica, fa sapere la Lega Serie B, è prevista una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la Fondazione dell’ospedale pediatrico e, in particolare, per il progetto di assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati. “I4Children” è il logo che caratterizza la community al fianco dei bambini dell’ente pediatrico. La Lega B ...

Bambino Gesù - incontro Io Mi vaccino - io non posso - io non voglio : Roma, 31 mag. , askanews, incontro dal format innovativo quello che si svolgerà il prossimo 4 giugno dalle ore 12.30 presso l'Auditorium dell'Ospedale Bambino Gesù dal titolo 'Io mi vaccino, io non ...

“Io Mi vaccino - io non posso - io non voglio” : 4 giugno - Auditorium San Paolo Bambino Gesù : Il 4 giugno per l’intera giornata ci sarà un importante congresso/ talk scientifico sull’importanza dei vaccini e della medicina preventiva con la partecipazione del Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, OMS, della comunità scientifica e delle associazioni dei pazienti. Nel programma sono ben definiti gli orari e tutte le tematiche relative alle tavole rotonde, verranno toccati diversi temi. ...