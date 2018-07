Genova | sindaco | La regina Elisabetta ci deve 247 anni di affitto della

Sindaco di Genova : "Bus e metro gratis come in Estonia" : In una città complicata come Genova, dove spostarsi non è la cosa più semplice del mondo per la grandezza e l'orografia del suo territorio, e dove gran parte dei cittadini si spostano in scooter o in ...

Genova. Il sindaco Marco Bucci cancella le vacanze per i disabili : “Ma è ripugnante! Questa decisione della Giunta del sindaco di Genova Marco Bucci è vergognosa! cancellare le vacanze per i

Ilva - dopo l'ennesima morte bianca si sciopera fino a Genova. Il sindaco : 'no strumentalizzazioni' : ... all'uscita è stato contestato e inseguito dagli esponenti di alcuni movimenti ambientalisti più radicali al grido di 'assassino, assassino', il primo cittadino lancia un appello alla politica ...

Genova - consigliere alla commemorazione di estrema destra : proteste in Comune. Sindaco : “Io antifascista? Non rispondo” : A due giorni dalle commemorazioni del 25 aprile a Genova, città decorate al valor militare per la lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista, il Comune di Genova ha autorizzato il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Antonino Gambino (FdI) a marciare insieme al movimento di estrema destra “Lealtà e Azione” per ricordare i “caduti della repubblica sociale”, lo stato fantoccio voluto dalla Germania nazista per governare parte ...

CASO SAL' : Genova - GAMBINO OMAGGIA I CADUTI CON LA FASCIA TRICOLORE/ Pd tuona - 'sindaco Bucci non all'altezza' : CASO Salò, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA i CADUTI, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di FASCIA TRICOLORE. Resa dei c

CASO SALÒ : Genova - GAMBINO OMAGGIA I CADUTI CON LA FASCIA TRICOLORE/ Pd tuona - "sindaco Bucci non all'altezza" : CASO SALÒ, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA i CADUTI, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di FASCIA TRICOLORE. Resa dei conti in consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:50:00 GMT)

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - 'chiedo scusa al Consiglio comunale' : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei c