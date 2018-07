Gay | single e diritto alla fecondazione assistita | deciderà la Consulta

Alfonso Signorini sulle adozioni Gay / “Voglio battermi affinché tutti possano ottenerle - anche i single" : Alfonso Signorini sulle adozioni gay: “Mi batto affinché tutti possano ottenerla, Salvini parla alla pancia della gente, ha capito come funziona la politica in Italia"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Diritti dei Gay - Signorini contro Salvini : ‘Adozioni per tutti - anche per i single’ : Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore della rivista di gossip Chi e noto opinionista televisivo, Alfonso Signorini, dice la sua sui Diritti dei gay in Italia e sugli errori che, a suo modo di vedere, sta commettendo la Lega di Matteo Salvini [VIDEO] al governo. Signorini, che è dichiaratamente omosessuale, confessa di desiderare un figlio anche lui, anche se ammette che non accetterebbe mai di averlo mediante la pratica dell’utero ...