Gay | pm di Pesaro impugna trascrizione dell’iscrizione dei figli di due uomini

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La Procura dihato laal Comune di Gabicce mare dei gemelli di una coppia di due. Lo riporta il Resto del Carlino. La coppia ha avuto due gemelli con maternità surrogata; i piccoli, un maschio e una femmina, sono nati in California a febbraio. I due padri avevano ottenuto il 28 aprile ladei bambini all’anagrafe di Gabicce mare, senza però specificare chi fosse il padre biologico. Il sostituto procuratore Silvia Cecchi ha fatto ricorso al tribunale civile per sospetta violazione dell’ordine pubblico. I duesono uniti civilmente e hanno 57 e 34 anni. A fondare l’iniziativa del sostituto procuratore Silvia Cecchi, per quanto si sa ora, non è il reato di maternità surrogata, ma ladel certificato estero. In parole povere, dunque, il fatto che per la legge – contrariamente a quanto natura vuole – quei bimbi possano ...