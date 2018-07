Gastronomia e bellezza | cosa fare in un weekend nella «Food Valley» emiliana

vanityfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Noi locali, in realtà, la chiamiamo «la Bassa», non solo perché si trova effettivamente in basso (siamoPianura Padana), ma anche perché il termine più in voga «» suona un po’ troppo anglofilo e teniamo a preservare un certo orgoglio provinciale, legato alle tradizioni del popolo. «La Bassa» è quella campagna verde nel cuore dell’Emilia dove pedalava il Don Camillo di Giovannino Guareschi, un territorio attraversato dal Po e da una convivialità sincera chestagione calda raggiunge il suo apice tra feste di paese, sagre e brindisi con vini e salumi locali. La meta perfetta per unestivo. Ladi questa convivialità rappresenta la dicitura più elevata, che rimanda a unadi qualità riconosciuta a livello internazionale, ricchissima di Dop e Igp ben oltre i più celebri Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello e Parmigiano ...