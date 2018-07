Gabbana contro Giulia De Lellis | “Ma chi è questa?”

Roberto Cavalli : "Dolce e Gabbana? Scontrosi e asociali. La vostra fantasia è copiare" : "La vostra fantasia è copiare! Marta Marzotto mi aveva insegnato: diventa famoso te ne accorgerai dopo che ti sei pisciato addosso e gli altri diranno che hai sudato". In una serie di post apparsi su Instagram, lo stilista Roberto Cavalli ha attaccato i colleghi Dolce e Gabbana, con i quali già in passato c'erano stati dissapori."Abitavano nel mio stesso palazzo", ha scritto Cavalli in risposta a un commento di un utente, "ho ...

Heather Parisi - bufera contro Stefano Gabbana : “Cattivo esempio di uomo” : Dopo Selena Gomez e Miley Cyrus, anche Heather Parisi finisce nel mirino di Stefano Gabbana. La giudice di Amici di Maria De Filippi è stata insultata pesantemente dallo stilista. “Ma sta str**a ancora che gira?” ha scritto commentando una foto della showgirl su Instagram. Heather Parisi ha scelto di non rimanere in silenzio e ha risposto a tono a Stefano Gabbana. “C’è un pazzo sui social che si spaccia per Stefano ...

“È proprio brutta” : Stefano Gabbana shock su Selena Gomez - il web e Riccardo Marcuzzo contro lo stilista : Selena Gomez criticata da Stefano Gabbana, lo stilista italiano commenta una foto della cantante americana con una frase poco gentile: la replica del web e di Riccardo Marcuzzo “È proprio brutta”: questo il commento di Stefano Gabbana, sotto una foto di Selena Gomez, che ha fatto arrabbiare il web. Lo stilista, proprietario insieme a Domenico Dolce del marchio Dolce&Gabbana, ha insultato pesantemente la cantate statunitense sui ...

