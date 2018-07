Fuochi d’artificio in casa Juventus | l’arrivo di Ronaldo libera due big! Tacchinardi

Mercato Juventus - arriva Cristiano Ronaldo ma partono tanti big – Alessio Tacchinardi a CalcioWeb : “è una vera bomba atomica - pronti a scoppiare i Fuochi d’artificio…” : La bomba sta per esplodere, Cristiano Ronaldo è pronto a vestirsi di bianconero. La trattativa c’è ed è sempre più viva, la Juventus accarezza il colpo del secolo. La ‘Vecchia Signora’ ha già deciso di investire tra i 100 ed i 120 milioni di euro per il cartellino, il Real Madrid avrebbe già accettato l’offerta, il club spagnolo ha capito che il percorso del portoghese con i Blancos può considerarsi concluso, per il ...

Uruguay-Portogallo - le probabili formazioni : ottavi di finale Mondiali 2018. Cavani-Suarez contro Cristiano Ronaldo - possibili Fuochi d’artificio in attacco : Sarà, alle ore 20 di domani sera, la seconda sfida del giorno relativa agli ottavi di finale dei Mondiali 2018: parliamo di Uruguay-Portogallo, lo scontro tra i primi Campioni del Mondo della storia e gli attuali Campioni d’Europa. L’Uruguay è arrivato agli ottavi vincendo tutte le tre partite del gruppo A, mentre il Portogallo ha vinto contro la Tunisia e pareggiato contro Spagna (3-3) e Iran (1-1).-- L’Uruguay arriva alla fase a eliminazione ...

Torino - addio ai Fuochi d’artificio : tutti con gli occhi al cielo per i droni luminosi. La festa di San Giovanni è da record : Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d’artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza ...

Foggia - morto operaio 35enne coinvolto nell’esplosione di una fabbrica di Fuochi d’artificio a San Severo : Ventidue giorni di agonia, tra sofferenze e speranze, finiti nella notte tra domenica e lunedì quando le sue condizioni si sono aggravate. Non ce l’ha fatta Cosimo Del Vicario, il 35enne fuochista di San Severo, in provincia di Foggia, che era rimasto gravemente ustionato il 28 aprile nell’esplosione della fabbrica di famiglia in cui si lavorano e si confezionano fuochi e oggetti pirici. Proprio i danni provocati dalle ustioni hanno ...

Cina - matrimonio esplosivo : troppi Fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video : Cina, matrimonio esplosivo: troppi fuochi d’artificio trasformano la festa in una guerra | Video Qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la processione degli sposi è diventata un campo di battaglia Continua a leggere

Esplosioni in una fabbrica di Fuochi d’artificio nel Foggiano : due feriti : Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Continua a leggere

Foggia - esplode laboratorio di Fuochi d’artificio : Foggia - Esplosione all’interno di un laboratorio di fuochi d’artificio di San Severo: il bilancio provvisorio è di due feriti. Si tratta di due dipendenti della ditta Del Vicario, azienda che produce fuochi pirotecnici, che sono stati subito soccorsi e trasportati presso l’ospedale Masselli Mascia. Uno dei due avrebbe riportato ferite lievi, mentre il secondo si troverebbe in condizioni preoccupanti, tanto che dopo le prime cure è stato ...

Foggia - esplode fabbrica di Fuochi d’artificio a San Severo : grave un operaio/ “L'azienda è distrutta!" : San Severo, esplode fabbrica di fuochi d’artificio, grave un operaio ricoverato al reparto grandi ustionati. E accaduto questa mattina in provincia di Foggia: c'è un altro ferito(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Esplosioni in una fabbrica di Fuochi d’artificio nel Foggiano : due feriti : Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Foggiano: due feriti Continua a leggere

San Severo - esplode fabbrica di Fuochi d’artificio/ Grave un operaio - ricoverato al reparto grandi ustionati : San Severo, esplode fabbrica di fuochi d’artificio, Grave un operaio ricoverato al reparto grandi ustionati. E accaduto questa mattina in provincia di Foggia: c'è un altro ferito(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:21:00 GMT)

Esplosione in una fabbrica di Fuochi d’artificio : due feriti : Un’Esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo di Foggia. Ci sarebbero – secondo le prime notizie – persone ferite. La fabbrica si trova nella zona di Rignano ed e’ di proprieta’ dei fratelli Del Vicario di San Severo. Sono due i feriti – secondo quanto riferiscono i Carabinieri – nell’Esplosione verificatasi in un laboratorio di fuochi d’artificio a ...

Foggia - esplosione in una ditta di Fuochi d’artificio a San Severo : “Ci sono 2 feriti” : Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo, a pochi chilometri da Foggia. Secondo i siti locali, l’incidente, avvenuto attorno alle 9, ha distrutto completamente i capannoni dell’azienda. E ferito – secondo le prime notizie – almeno due persone, le cui condizioni non sono note. La fabbrica, nota anche fuori dalla Puglia per i suoi spettacoli pirotecnici, si trova nella ...