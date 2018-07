Fumo | parte un programma di screening per individuare i tumori nelle fasi iniziali

vanityfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Le patologie legate ale le malattie polmonari e cardiovascolari, nella maggiordei casi, vengono scoperte quando compaiono i sintomi. Vale a dire, in fase avanzata, quando le possibilità di guarigione sono inferiori. È per questo che è nato Smac, Smokers Health Multiple Action (che significa «azioni multiple per la salute dei fumatori»): si tratta di un progetto digratuito per chi fuma da più di 30 anni o ex fumatori con età superiore ai 55 anni. Il suo obiettivo è ambizioso: vuolesempre più precocemente malattie cardiovascolari e polmonari emolto piccoli, che possono essere trattati con chirurgia mini-invasiva robotica e personalizzata, risparmiando la maggiordel polmone sano, con un recupero funzionale rapido e la dimissione precoce. «Attraverso loriusciamo a trovare iprima che diano sintomi della loro presenza, in ...