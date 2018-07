Fulmineo l’aggiornamento beta 3 iOS 12 | i cambiamenti in atto su iPhone

optimaitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Già disponibile l'aggiornamento3 iOS 12 sucompatibili. Procede di buona lena la fase di sperimentazione del nuovo firmware Apple che registra da qualche ora la sua terza versione appunto di firmware test per gli sviluppatori, esattamente a due settimane dalla precedente e dopo che il programma di sperimentazione ha raggiunto anche i tester pubblici. Quali sono iproposti?In generale possiamo dire che la3 iOS 12 porta con se sostanzialmente la correzione di piccoli bug e il miglioramento generale delle prestazioni di sistema ma ciò non toglie che per i melafonini siano in serbo delle piccole modifiche, pure interessanti. La prima di queste, ad esempio, riguarda una nuova animazione per il comando “Cancella tutte” presente nel Centro Notifiche e proprio in riferimento agli alert proposti dal sistema e relativi pure alle app, ora è possibile rimuoverle ...