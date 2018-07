Fucili e profezie | i 30 tatuaggi più strani del Mondiale

vanityfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) «Quando avevo due anni mio padre è stato un ucciso da un colpo di pistola e ho promesso a me stesso che non avrei mai toccato un’arma». Raheem Sterling si difende e spiega così ilo sul polpaccio destro che – prima delin Russia – ha alzato un polverone in Inghilterra, e non solo: un fucile d’assalto disegnato sulla gamba con cui calcia, come se volesse sostituire i proiettili con i palloni. «Ha un significato profondo e non è ancora finito». LEGGI ANCHEIldei? Lo ha già vinto l'Islanda Diventerà, forse, un racconto della sua vita, come ilo sulla tibia dello svizzero Behrami che racconta la difficile infanzia durante la guerra in Albania. Storie di famiglia incise sul corpo, come quelle di tanti altri calciatori del: l’uruguaiano Vecino porta sull’avambraccio la firma del papà perso tanti anni fa, il panamense Torres il ...