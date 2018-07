Francesco Monte e Ana Moya | scoppia la passione ad Ibiza

Francesco Monte : baci e coccole ad Ibiza con Ana Moya : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, nella rubrica 'Chicche di gossip', ha svelato succose novità su uno dei protagonisti dell'ultima stagione gossippara ovvero Francesco Monte. IL magazine diretto da Alfonso Signorini ha rivelato, per la prima volta, un dettaglio molto importante sulla sua vita sentimentale dopo l'addio di Cecilia Rodriguez e la fine della frequentzione con Paola Di Benedetto. Si legge:prosegui la ...

Francesco Monte si è fidanzato? Chi è la sua nuova compagna : Francesco Monte in dolce compagnia a Ibiza con Ana Moya L’estate 2018 è iniziata all’insegna della passione per Francesco Monte. L’ex tronista e ex naufrago è stato pizzicato dal settimanale Chi in dolce compagnia con la modella Ana Moya. Dopo un inverno decisamente burrascoso, iniziato con la rottura con Cecilia Rodriguez sua fidanzata storica, Francesco Monte aveva ritrovato la serenità affettiva accanto a Paola Di ...

GRANDE FRATELLO VIP 3/ Anticipazioni e cast : Francesco Monte ed Elisabetta Gregoraci i più desiderati : GRANDE FRATELLO Vip 3, Anticipazioni e cast: continua il toto-nomi per il reality show di Ilary Blasi. Francesco Monte ed Elisabetta Gregoraci i più desiderati.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Cecilia Rodriguez confessa : «Avrei lasciato Francesco Monte anche se non avessi incontrato Ignazio Moser» : Cecilia Rodriguez vive ormai la sua felice storia d'amore con Ignazio Moser, dopo la fine della relazione con l'ex tronista Francesco Monte. L'epilogo del loro amore è andato in...

“È ufficiale”. Uomini e Donne - Teresanna Pugliese lo dice pubblicamente. L’annuncio della ex storica di Francesco Monte : In un momento in cui la cronaca rosa dà una tregua a Francesco Monte – cambio di look a parte – ecco rispuntare la sua ex storica. Che non è Cecilia Rodriguez, argomento già ampiamente trattato, ma Teresanna Pugliese. I fan di Uomini e Donne non l’hanno mai dimenticata, ma da quando è finita la sua esperienza in tv, la napoletana che nello studio di Maria De Filippi conobbe Monte ha pian piano abbandonato il mondo dello spettacolo. ...

Cecilia Rodriguez su Francesco Monte : “L’avrei lasciato comunque” : Francesco Monte: l’ultima dichiarazione di Cecilia Rodriguez Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono stati insieme circa 4 anni. Tuttavia poi quest’ultima ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto Ignazio Moser. I due sono sembrati essere fin da subito molto complici. Complicità che presto si è tramutata in un sentimento, scatenando interminabili polemiche. Difatti in tanti hanno puntato il dito ...

Francesco Monte cambia di nuovo look ai capelli : “Ritorno alle origini” : Francesco Monte cambia di nuovo colore ai capelli: il video dove mostra il nuovo look ai fan Francesco Monte dice addio al biondo platino e ritorna al colore naturale. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, come mostrato pochi minuti fa su Instagram, ha deciso di dire addio alla chioma dorata. La novità, ovviamente, è […] L'articolo Francesco Monte cambia di nuovo look ai capelli: “Ritorno alle origini” proviene da ...

“Ritorno alle origini”. Il post di Francesco Monte infiamma i social : Non è certo facile seguire con attenzione tutte le peripezie di Francesco Monte, di sicuro tra i personaggi più attivi nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo le peripezie all’Isola dei Famosi, con il “canna-gate” che lo ha costretto a terminare in anticipo la permanenza sulle spiagge dell’Honduras, era infatti arrivata la rottura a sorpresa con Paola Di Benedetto, una separazione che a quanto pare era stata ...

