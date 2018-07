: Fraccaro: serve referendum propositivo - TelevideoRai101 : Fraccaro: serve referendum propositivo - rebelitzk : RT @Gianfrancobasta: @Cristian5stelle @M5S_Camera @M5S_Senato @beppe_grillo @Mov5Stelle @M5S_Europa @sabrina_decarlo @ManlioDS @Giannone_M5… - mauro_biagiotti : RT @LiciaVera0074: Fraccaro: “Camere ferme? Se evitiamo il diluvio di leggi io sono contento” va bene!!!!! A che cazzo serve il parlamen… -

"Sarà una legislatura costituente per favorire come non mai la partecipazione. Abbiamo obiettivi ambiziosi: primo, introdurremo ile ci lavoriamo a partire da quest'anno". Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta,, in una conferenza stampa con la sindaca di Roma, Raggi. E poi: "Renderemo effettivo ed efficace ilabrogativo, abolendo il quorum". Infine si punta a fare in modo che "le iniziative popolari siano discusse obbligatoriamente in Parlamento"(Di mercoledì 4 luglio 2018)