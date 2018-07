Forze dell’ordine dotate di taser | parte la sperimentazione in 11 città 

Alcol test - Corte di Cassazione : “nullo se le Forze dell’ordine non citano la facoltà di avvalersi di un avvocato” : Prova dell’etilometro per un automobilista in presunto stato di ebrezza: prima di effettuare il test, le Forze dell’Ordine hanno l’obbligo di chiarire alla persona fermata che può avvalersi della presenza del proprio avvocato durante l’esame del “palloncino”. La mancata lettura di questo diritto potrebbe invalidare i risultati del test, incluse le misure penali previste in caso di rifiuto del soggetto a eseguirlo. Lo ha stabilito la ...

Prestipino : mai facile ammanettare Forze dell’ordine : Roma – Di seguito le parole di Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. “Quando si tratta di personale in servizio nelle forze dell’ordine o nella pubblica amministrazione non è mai piacevole fare interventi di questo tipo. Non è la prima volta e purtroppo sappiamo che non sarà l’ultima. Ma noi facciamo il nostro dovere e se qualcuno non ha ancora capito le regole per ...

Istat : “Per gli italiani meno criminalità ma più sfiducia nelle Forze dell’ordine” : L'Istat nel suo rapporto sulla percezione della sicurezza per il 2015-2016 ha rilevato che: diminuisce la paura di scippi, rapine, violenze sessuali e l'influenza della criminalità; cresce la sfiducia nelle forze dell'ordine e resta forte la paura dei furti in casa. L'insicurezza percepita è maggiore per le donne.Continua a leggere

Appartenente alle Forze dell’ordine avvista UFO in Liguria [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Paura per Giulia Bongiorno. Aggressione in strada - poi l’immediato intervento delle Forze dell’ordine : Brutta avventura per Giulia Bongiorno, da pochi giorni ministro della Pubblica amministrazione. Un uomo, ubriaco e mezzo nudo, ha molestato i passanti in strada all’altezza della Basilica di Sant’Andrea delle Fratte in centro a Roma. A segnalare l’accaduto ai vigili urbani è stata la neoministra della Pa, Giulia Bongiorno, che passava da quelle parti. E’ accaduto ieri, intorno alle 18. Secondo la ricostruzione del ...

Scomparso un bimbo di 10 anni nel Modenese. In corso le ricerche delle Forze dell’ordine : Un bimbo di 10 anni si è allontanato da casa da venerdì pomeriggio. E’ stato visto per l’ultima volta in sella alla sua bicicletta e da quel momento si sono perse le sue tracce. Alla ricerche stanno contribuendo tutte le forze dell’ordine (le indagini sono a carico dei carabinieri di Mirandola), ma al momento la questione è rubricata come un allon...

Finale Champions League - allarme bomba a Kiev : la verità delle Forze dell’ordine : Si avvicina sempre di più la Finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, qualche ora fa tensione per l’allarme bomba a Kiev, chiuse stazioni della metropolitana: Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli del caso per determinare che, fortunatamente, si trattava solo di falso allarme. La conferma è stata data anche dalla società che gestisce la rete di ...

Finale Champions League – 5 allarmi bomba a Kiev : ecco la verità delle Forze dell’ordine : A poche ore dalla Finale di Champions League di questa notte, 5 allarmi bomba hanno gettato nel caos la città di Kiev: le forze dell’ordine hanno accertato che si trattasse di falso allarme Mancano una manciata di ore alla Finale di Champions League che questa notte, a Kiev, metterà di fronte Real Madrid e Liverpool. L’atmosfera è già ricca di tensione, ma lo sport non c’entra nulla. Nella calda mattinata della capitale ...

Milano - Forze dell’ordine pizzicate in divieto di sosta : Milano, forze dell’ordine pizzicate in divieto di sosta Striscia la Notizia è andata a constatare la situazione davanti al Tribunale. Continua a leggere L'articolo Milano, forze dell’ordine pizzicate in divieto di sosta proviene da NewsGo.

Stipendi Forze dell’ordine : ancora problemi - saltano gli arretrati a maggio? : NoiPA sta ultimando le procedure di elaborazione, verifica e messa a disposizione dei cedolini relativi agli arretrati di Stipendio per i lavoratori delle Forze dell’Ordine. Si tratta degli ormai famosi arretrati di Stipendio relativi al rinnovo del contratto e validi per il biennio 2016-2017, nonché per questi primi mesi di 2018. NoiPa con un comunicato ufficiale ha confermato il mese di giugno come quello utile all’erogazione del primo nuovo ...

Scuola e Forze dell’ordine - comunicazione ufficiale NoiPa : da domani il cedolino : Tutto ciò che deriva dai provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali per il nuovo contratto dei lavoratori statali del comparto Difesa e Sicurezza e di quello dell’Istruzione e Ricerca sarà messo in atto con i prossimi cedolini. Questo quanto proviene da una comunicazione ufficiale di NoiPa sul portale ufficiale del sistema informatico nazionale che gestisce i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi per ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle Forze dell’ordine : Antonello Montante, imprenditore siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Caltanissetta insieme ad altre cinque persone. L’accusa per Montante, scrive Repubblica, è di “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle The post L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Morante è stato arrestato insieme a tre membri delle forze ...

Cioffredi : ringrazio Forze dell’ordine per arresti aggressione Romanina : Cioffredi: ora abbattiamo il muro dell’omertà Roma – Di seguito il tweet del Presidente Osservatorio Sicurezza e Legalità Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. “#Romanina grazie a @QuesturaDiRoma e Dda per tempestivo arresto dei responsabili del raid al bar. Ora rompiamo il muro dell’omertà. Al fianco di chi denuncia”. L'articolo Cioffredi: ringrazio forze dell’ordine per arresti aggressione Romanina proviene da ...