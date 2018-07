Forza Italia | ' Stravolgeremo il decreto dignità | tornino i voucher'

Disabili e sport - proposta di legge di Forza Italia : lo Stato garantisca protesi per tutti : Lo sport come diritto di tutti è un tema molto trascurato dalla politica'. Gabriella Giammanco, vice presidente del gruppo Forza Italia al Senato, si rivolge al ministro della Salute: 'Se questo ...

Come sabotare il governo : il piano di Forza Italia - le tre mosse diaboliche : Un piano per sabotare il governo e l'alleanza di Lega e M5s . Da Forza Italia da giorni studiano il campo di battaglia per capire quale sia il punto migliore dove lasciare una bella buccia di banana. ...

Decreto Dignità - Conte-Di Maio : "licenziato Jobs Act"/ Ultime notizie : Forza Italia "una misura di sinistra" : Decreto Dignità, Ultime notizie: Di Maio e il premier Conte, 'colpo mortale a Jobs Act e burocrazia'. Pd, 'troppo poco', Forza Italia 'di sinistra'.

Castellammare - Antonio Sicignano si dimette da commissario cittadino di Forza Italia : ... un reading di letture di scrittori e giornalisti minacciati dalle mafie Castellammare - Giunta, Serrapica smentisce suo coinvolgimento ed annuncia: «Lascio la politica» Castellammare - Lavori villa ...

Decreto dignità - Forza Italia : “Provvedimento di sinistra”. Pd : “Irrigidisce mercato”. Liberi e Uguali : “Il Jobs Act è intatto” : Troppo timido, dice la sinistra: il Jobs Act rimane quasi tutto intero, spiega Nicola Fratoianni, ma ci sono alcuni punti su cui dialogare, aggiunge Roberto Speranza. Troppo invasivo, dice il Pd: “Introduce soltanto ostacoli per lavoro e investimenti. Lasciamo stare la dignità” twitta l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni . “Ad oggi vedo tanta propaganda e poca dignità” aggiunge il segretario Maurizio ...

Castellammare di Stabia - il carabiniere Scafarto pronto a diventare assessore nella giunta di Forza Italia : Gianpaolo Scafarto sta per impegnarsi in politica. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, il maggiore dei carabinieri del Noe è a un passo dall’accettare la nomina di assessore alla legalità e alla sicurezza nella sua città natale, Castellammare di Stabia. A offire al militare di entrare nella sua giunta è stato il nuovo sindaco della città in provincia di Napoli, Gaetano Cimmino di Forza Italia. “Ci siamo parlati, abbiamo preso un ...

La Lega sale ed è primo partito Crollano M5s - Pd e Forza Italia Il sondaggio settimanale di Swg : La Lega sale, il m5s scende, e Forza Italia e il Pd sono in affanno. Cresce di mezzo punto Fratelli d'Italia.Questa la fotografia della situazione politica evidenziata dal TGLa7 con il suo sondaggio settimanale a cura di SWG. I dati letti e illustrati da Enrico Mentana collocano il Carroccio Segui su affarItaliani.it

I conti dei partiti : meno male che Silvio c'è (altrimenti Forza Italia sarebbe in rosso) : ‘meno male che Silvio c’è’ cantano i sostenitori di Forza Italia e guardando i conti del partito fanno decisamente bene a intonare il jingle. Forza Italia ha registrato nel 2017 un indebitamento di...

Silvio Berlusconi - retroscena inquietante su Forza Italia : 'Rischiamo di sparire' - ma la vera paura del Cav è un'altra : 'Così scompariamo, Matteo Salvini sta archiviando il centrodestra e va arginato'. Dentro Forza Italia big e peones sono sempre più preoccupati per la , brutta, china del rapporto con la Lega , che sta ...

Centrodestra - Forza Italia : "Contraddizioni tra Lega e M5s"/ Tajani : "Salvini - torna a casa" - Berlusconi... : Centrodestra, Forza Italia: "Contraddizioni tra Lega e 5 Stelle". Gli azzurri invitano Matteo Salvini "a tornare a casa": il commento di Antonio Tajani(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:03:00 GMT)

Lavoro - Bernini : Forza Italia vuole reintrodurre i voucher : Roma, 1 lug. , askanews, 'Da quando, nella scorsa legislatura, i voucher sono stati cancellati in modo demagogico, con il consenso di Di Maio e dei Cinquestelle, si sono volatilizzati circa ...

Silvio Berlusconi - la mossa drastica su tutta Forza Italia : partito azzerato - cambia il nome e il simbolo : La rivoluzione di Forza Italia sulla quale Silvio Berlusconi sta lavorando da tempo potrebbe cancellare per sempre il partito azzurro come lo conosciamo oggi. L'idea del Cav, riporta il Tempo , è di ...

Lavoro - Bernini : Forza Italia vuole reintrodurre i voucher : Roma, 1 lug. , askanews, - "Da quando, nella scorsa legislatura, i voucher sono stati cancellati in modo demagogico, con il consenso di Di Maio e dei Cinquestelle, si sono volatilizzati circa ...

Marta Fascina - la bomba di fango dal Fatto quotidiano : l'insinuazione vergognosa sulla 28enne di Forza Italia : Quando tra le fila di Forza Italia emerge un nome nuovo come Marta Fascina , per di più una donna e anche molto carina, al Fatto quotidiano impazziscono di gioia. La politica di oggi li annoia, troppo forte la nostalgia della stagione rampante da anti-berlusconiani che garantiva copie vendute e ricostruzioni pruriginose dalle cronache fin sotto le lenzuola di ...