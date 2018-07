Forte scossa di terremoto in Albania | epicentro a Durazzo | paura a Tirana | avvertita

Terremoto : Forte scossa in Campania - paura a Battipaglia : Per fortuna solo tanta paura ma nessun danno nella zona di Battipaglia, in Campania, dove stamane intorno alle 8 è stata avvertita una scossa di Terremoto. Il sisma avrebbe avuto origine ad una profondità di 322 chilometri e avrebbe avuto intensità di magnitudo 3.1 secondo la sala sismica dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma. Per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose, ma sono stati attimi di paura per ...