ilgiornale

: Fonte Nuova, arrestato ricercato da oltre dieci anni in tutta Europa - ElisaSartarelli : Fonte Nuova, arrestato ricercato da oltre dieci anni in tutta Europa - CinqueNews : Era ricercato da oltre 10 anni: incredibile arresto a Fonte Nuova - RomaEstMagazine : Fonte Nuova / Arrestato cittadino romeno: era ricercato da 10 anni -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)dai carabinieri di(Roma) un uomodain, che deve scontare 27di pena per truffa, riciclaggio, evasione fiscale e possesso di documenti falsi. Si tratta di Nicolae Marius S., cittadino romeno di 43.I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Divisione Sirene, hanno dato esecuzione a quattro mandati di arresto europeo emessi dall"Autorità Giudiziaria Romena nei confronti dell"uomo.Successivamente ad attività info-investigative di ricerca portate avanti dai militari dell"Arma, sono stati eseguiti i provvedimenti restrittivi, che prevedono 27di reclusione.All"arrivo dei carabinieri presso la sua abitazione a, l"uomo ha esibito una carta d"identità romena contraffatta, cercando di mantenere l"anonimato. Gli uomini ...