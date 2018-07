Fondi Lega | Procura | sequestri se Riesame seguirà principio Cassazione 

Fondi Lega - dietro le quinte degli studi di La7 c’è Salvini. E Mentana : “Perquisitelo” : In chiusura del TgLa7, il direttore Enrico Mentana si è colLegato con gli studi di In Onda (su La7) dove dietro le quinte stava aspettando di entrare in studio il vicepremier Matteo Salvini. “Perquisitelo!” ha scherzato Mentana, riferendosi alla sentenza della Cassazione sui 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato L'articolo Fondi Lega, dietro le quinte degli studi di La7 c’è Salvini. E Mentana: ...