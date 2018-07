Fondi Lega | le ipotesi dei Pm sui 49 milioni di euro

Fondi - scontro tra Lega e Csm "Messi fuorilegge come in Turchia" : È scontro aperto ormai tra la Lega e i magistrati dopo l'ok da parte della Cassazione per il blocco dei conti del Carroccio. Matteo Salvini già nel corso del suo intervento a In Onda ieri sera aveva parlato di una "sentenza politica". "Questa è una sentenza politica, cercano di metterci fuori legge e non ci stanno riuscendo. Possono sequestrarmi quello che vogliono". Parole dure quelle del titolare del Viminale a cui sono seguite anche le ...

Sentenza sui Fondi al partito - la Lega chiede un incontro a Mattarella 'Messi fuorilegge come in Turchia' : 'Evidentemente le sentenze vanno rispettate in qualunque Paese democratico del mondo. Si possono criticare le sentenze ma non attaccare i giudici, perché questo è contrario al principio di ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella : «Sequestro Fondi attacco a democrazia» : Fonti del Carroccio: «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». Il Pd: «È grave tirare in ballo il Colle»

SEQUESTRO Fondi Lega - “ATTACCO A DEMOCRAZIA”/ Chiesto incontro a Mattarella : Csm - “toni Salvini inaccettabili” : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "SEQUESTRO soldi della LEGA ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i FONDI sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Fondi - Lega : 'Attacco alla democrazia - incontro con Mattarella' : È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che "ci vogliono impedire di lavorare ed esistere".

Fondi Lega - Martina : restituiscano soldi : 20.08 "La Lega e il suo leader rispettino le sentenze come ogni comune cittadino deve fare ogni giorno e restituiscano i soldi pubblici agli italiani". Così il segretario reggente del Pd, Martina, "Stiamo parlando di una cifra enorme -ha aggiunto- quei 50 milioni di euro pubblici sono uno scandalo nazionale". Poi: "Se davvero il tema è 'prima gli italiani' sappiano che stiamo discutendo di denaro degli italiani",insiste. Poi si rivolge al ...

La Lega : «Sequestro Fondi attacco a democrazia». Appello a Mattarella : È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che 'ci vogliono impedire di lavorare ed esistere'. ...

Sequestro dei Fondi della Lega. Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella : “Un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha

Lega : vicenda Fondi imbarazza M5S - bocche cucite su alleati governo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La linea è quella del silenzio. bocche cucite, nel M5S, all’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega fino a raggiungere 49 milioni di euro. Ma l’imbarazzo, nel Movimento, è palpabile. “Non fossimo al governo – ragiona un senatore – ai leghisti saremmo andati a fargli le pulci sotto casa. E invece…”. ...

Lega : vicenda Fondi imbarazza M5S - bocche cucite su alleati governo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La linea è quella del silenzio. bocche cucite, nel M5S, all’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega fino a raggiungere 49 milioni di euro. Ma l’imbarazzo, nel Movimento, è palpabile. “Non fossimo al governo – ragiona un senatore – ai leghisti saremmo andati a fargli le pulci sotto casa. E ...

Lega - Cassazione : sequestrati i Fondi del partito/ Appello a Sergio Mattarella : “Attacco alla democrazia" : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della Lega ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i fondi sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Lega - sentenza sui Fondi : chiesto incontro a Mattarella. 'Attacco alla democrazia' : È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che 'ci vogliono impedire di lavorare ed esistere'. ...

Sequestro Fondi - la Lega chiede incontro a Mattarella : «Attacco alla democrazia» : «Vogliono mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano», dicono fonti della Lega. Il partito vuole chiedere un incontro al Capo dello Stato Mattarella

Lega - sentenza sui Fondi : chiesto incontro a Mattarella. «Attacco alla democrazia» : La Lega intende chiedere un incontro al capo dello Stato Sergio Mattarella appena ritornerà dalla Lituania per discutere della vicenda che riguarda il sequestrare di conti del Carroccio...