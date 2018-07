Flavio Briatore | il dettaglio che lo porterà al Quirinale | cosa sta per fare in Rai

Elisabetta Gregoraci rifiuta il GFVip per il no dell'ex - ma Flavio Briatore torna in tv : ROMA ? Se Elisabetta Gregoraci dice no al Grande Fratello Vip, il suo ex Flavio Briatore è pronto a indossare di nuovo i panni del boss nel talent ?The Apprentice?. GFVip,...

Gfvip - Elisabetta Gregoraci e il no di Flavio Briatore : 'Mai vietato e non credo voglia farlo' : Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia che voleva Elisabetta Gregoraci pronta per entrare al Grande Fratello Vip. Tutto pronto se non fosse per il no del suo ex marito, Flavio Briatore, ...

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? No. “Per lo stop di Flavio Briatore all’ex moglie”. Ma lui smentisce : Flavio Briatore “blocca la trattativa” per la partecipazione di Elisabetta Gregoraci alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un’indiscrezione rivelata dal settimanale Chi, secondo cui i contatti presi dagli autori con la showgirl non hanno fatto piacere all’ex marito. Come riportato anche dal Corriere della Sera, Briatore “vorrebbe tutelare la privacy del figlio che hanno avuto insieme, anche se questo cozza ...

Grande Fratello Vip - Elisabetta Gregoraci ci sarà? La verità di Flavio Briatore : Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello VIP 2018: “Non è vero che ho vietato il GF a Eli” Flavio Briatore non ha bloccato trattative tra Elisabetta Gregoraci e il Grande Fratello VIP 2018. A dirlo è il diretto interessato a “Visto”. Al settimanale guidato da Roberto Alessi, l’ex team manager di Formula Uno […] L'articolo Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ci sarà? La verità di Flavio ...

“Eli non me l’ha mai detto”. Clamoroso Briatore : azzerate tutto. Ribaltone : adesso parla Flavio : Il chiacchiriccio della scorsa estate (e forse ancora più indietro nel tempo) sulla presunta crisi in corso tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è finito dopo Natale, quando i due, dopo essere stati sorpresi dai paparazzi coi rispettivi avvocati, hanno ufficializzato la separazione. Chiacchiericcio che è poi proseguito sui dettagli del divorzio e sulle rispettive ‘nuove vite’ del manager e della showgirl e conduttrice. ...

Elisabetta Gregoraci e lo stop al Gf Vip : Flavio Briatore smentisce tutto : L'indiscrezione era stata rivelata dal settimanale Chi, secondo cui i contatti presi dagli autori con la showgirl non avrebbero fatto piacere all'ex marito: "Non è vero che ho vietato il Gf a Eli e non credo voglia farlo" ha detto lui contatto da Visto. Ci tiene a fare chiarezza Flavio Briatore, che contattando la redazione di VISTO ha voluto smentire categoricamente le parole attribuitegli da Chi. L’ultimo numero del settimanale diretto da ...

L'indiscrezione : "Briatore frena la Gregoraci per il Gf". Ma Flavio smentisce : A settembre partirà la nuova edizione del Gf Vip e la produzione è a caccia di personaggi famosi. Stando a quanto rivela Chi , gli autori avrebbero preso contatti con Elisabetta Gregoraci , ma questo ...

Elisabetta Gregoraci verso il Grande Fratello - ma Flavio Briatore "blocca tutto" : Quanto può essere ingombrante un ex? Chiedetelo ad Elisabetta Gregoraci. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, Flavio Briatore, imprenditore da cui

Elisabetta Gregoraci al GF Vip : Flavio Briatore dice no? : GF Vip: contattata Elisabetta Gregoraci, ma Briatore stoppa la trattativa? Da qualche settimana è terminata la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. E a vincere il padre di tutti i reality è stato Alberto Mezzetti, il quale è riuscito a battere tutti gli altri concorrenti nella finalissima, aggiudicandosi così un cospicuo montepremi. Ma nonostante il reality prodotto da Endemol sia finito da poco, come detto ...

Flavio Briatore blocca Elisabetta Gregoraci verso il Grande Fratello Vip : Per Elisabetta Gregoraci potrebbe spalancarsi la porta rossa della terza edizione del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 27 giugno. A ostacolare la sua presenza nel reality di Canale 5, però, sarebbe l’ex marito Flavio Briatore, “che al momento blocca la trattativa”. L’estate di Elisabetta Gregoraci GFVip a parte, la Gregoraci ha comunque altri progetti per ...

GFVip - Elisabetta Gregoraci prima a varcare la porta rossa. Il no di Flavio Briatore : «Blocca la trattativa» : ROMA ? Con la prossima stagione televisiva arriverà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che nelle prime due edizioni in casa Mediaset ha raccolto buoni risultati di ascolto. Gli...

“Non puoi”. Il secco no di Briatore alla Gregoraci. Glielo ha vietato Flavio (dopo l’addio) : per Eli è un vero disastro : Proseguono le indiscrezioni e i rumors intorno a uno dei programmi televisivi più seguiti degli ultimi quindici anni. Stiamo parlando del Grande Fratello, in particolare della versione Vip, che il proggimo anno compirà tre anni. Il reality show andrà in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini. Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la ...

Grande Fratello Vip - Flavio Briatore blocca l'ex moglie Elisabetta Gregoraci : la voce di Chi - perché non la vuole in tv : L'avventura di Elisabetta Gregoraci verso la prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe finire prima ancora di cominciare. Gli autori del reality sono a caccia di nuovi vip da inserire nel ...

Flavio Briatore contro il reddito di cittadinanza : "Una follia - paghi la gente che sta sul divano" : Flavio Briatore senza freni. L'ex manager di Formula Uno parla del nuovo esecutivo Lega-5 stelle ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, e spiega tutti i punti del contratto di governo che non lo convincono. A partire da uno dei punti cardine, il reddito di cittadinanza:"Mi sembra una follia vera. Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. ...