: #CorteConti: rottamazione, 9,6 miliardi non riscossi. Stress continui su fisco. Debito eccessivo impatta su crescita - Agenzia_Ansa : #CorteConti: rottamazione, 9,6 miliardi non riscossi. Stress continui su fisco. Debito eccessivo impatta su crescita - TelevideoRai101 : Fisco:rottamazione,sempre più introiti - SpazianiG : Rottamazione cartelle, il Fisco: 'Sopra i 100mila euro 1 su 2 non le paga' -

"Lain questa prima edizione si potrebbe attestare a 8,2 miliardi contro i 7,2 previsti". Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, in audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera. Ruffini ha ricordato che nel 2017 sono stati riscossi 6,5 miliardi con una variazione positiva di 1,4 miliardi sullo stimato, anche per la scelta di molti contribuenti di pagare in una unica soluzione. Ma per importi oltre i 100mila euro, paga uno su due (il 56%) di chi ha aderito alla.(Di mercoledì 4 luglio 2018)