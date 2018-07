: #Firenze,investimento via Canova:arresti - CyberNewsH24 : #Firenze,investimento via Canova:arresti - TelevideoRai101 : Firenze,investimento via Canova:arresti - fabrizioricci4 : Questa è la differenza fra noi e loro Biglietti autobus. Fabrizio Ricci (Presidente Commissione ambiente, vivibili… -

I Carabinieri del comando provinciale distanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri 4 indagati di etnia rom, nell'ambito delle indagini sull'e la morte di Duccio Dini. Lo scorso 10 giugno il 29enne si stava recando al lavoro ed era fermo ad un semaforo di via, quando fu investito da un'auto coinvolta in un inseguimento tra rom.(Di mercoledì 4 luglio 2018)