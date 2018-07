Fiorentina | il “piano” di Corvino | via 4 esuberi | dentro due colpi | tutti i dettagli

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018)pronta a sfoltire la rosa con l’intento di reinvestire i proventi su nuove pedine da aggiungere agli uomini a disposizione di mister Piolialle prese con una campagna di rafforzamento molto importante in vista della prossima stagione. Ieri il club viola ha ufficializzato l’arrivo del portiere Lafont, il quale prenderà il posto di Sportiello tra i pali della squadra di Pioli.però non ha certo concluso il proprio lavoro, anzi, si trova ancora agli inizio di una calda sessione di mercato. Prima di passare all’acquisto di calciatori importanti, ladovrà cedere alcuni tasselli in modo da incassare i fondi da reinvestire. Sono principalmente 4, secondo La Repubblica, i calciatori con le valigie in mano in casa viola. Si tratta di Maxi Olivera, Eysseric, Sebastian Cristoforo ed a sorpresa anche Saponara, utilizzato a singhiozzo ...