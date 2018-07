Fiorello relax al mare con tutta la famiglia

people24.myblog

: @Fiorello @Fiorello nel frattempo, goditi le meritatissime vacanze =)??? Buona vita, buon relax , buon tutto ?… - fiorellinas : @Fiorello @Fiorello nel frattempo, goditi le meritatissime vacanze =)??? Buona vita, buon relax , buon tutto ?… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)è in vacanza nella sua Sicilia. A Taormina, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, lo showman gioca con la figlia 12enne Angelica e dedica dolci baci e coccole alla moglie Susanna Biondo che ha sposato nel 2003. I due sono più innamorati che mai, Susanna è la donna della vita per Rosario, che grazie a lei ha superato i momenti più bui.