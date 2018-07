Fintech | il futuro delle banche è nella capacità di sfruttare i dati

Blastingnews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) 3 Secondo l'Economist, icostituiscono il petrolio del nuovo millennio. A questo proposito, se si considera la crescita esponenziale della quantita' di informazioni prodotte dalla societa' contemporanea, si comprende come la capacita' di gestire questi input con algoritmi sempre più sofisticati e complessi giochi un ruolo fondamentale. Questo fenomeno assume poi particolare rilievo con riferimento all'industria dei servizi finanziari al punto che in inglese è stato coniato il termine, talvolta tradotto in italiano come Tecnofinanza. Nel convegno “Frontiere dell’Intelligenza Artificiale: innovare il Wealth Management con la Financial Data Science” tenutosi a Milano il 27 giugno e organizzato da GFT Italy e Visual B, questo affascinante fenomeno è stato illustrato evidenziando tutte le principali tendenze e prospettive di sistema VIDEO. Nel corso ...