Filippo Tortu | l’italiano più veloce della storia | «E pensare che sono un ritardatario»

Atletica - Europei 2018 : ufficiale l’assenza di Christophe Lemaitre. Grande occasione per Filippo Tortu : Arriva la notizia di una grandissima opportunità per Filippo Tortu ai prossimi Europei di Atletica che si disputeranno in quel di Berlino. Non ci sarà infatti uno dei grandi rivali per l’azzurro, soprattutto per quanto riguarda la specialità dei 200 m. Il bronzo olimpico della distanza Christophe Lemaitre non ci sarà in terra teutonica dopo l’infortunio patito nel meeting di Diamond League di sabato a Parigi, in casa. Lo sprinter si ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaglia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...

Uno sprint nel futuro : Filippo Tortu : Davvero un talento che sembra baciato dagli dei dello sport e di cui stasera proviamo a scoprire alcuni segreti. A guidarci un'ospite d'eccezione, che nel 1960 a Roma seppe illuminare con il suo ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultime finali - c’è Filippo Tortu in staffetta! L’Italia per volare : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alle competizioni di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Penultimo dì della competizione riservata ai Paesi bagnati dal Mare Nostrum, mentre per la seguente disciplina sarà l’ultima giornata di gare, che culminerà con le attesissime staffette. Il programma inizia alle 9 del mattino con la mezza maratona maschile e femminile, con Daniele Meucci tra i favoriti nella prova ...

Filippo Tortu : “Superare Mennea un sogno - voglio 9.98 alla prossima gara. Al top alle Olimpiadi 2024 ma prima gli Europei” : Filippo Tortu è indubbiamente lo sportivo italiano del mondo dopo il roboante 9.99 corso sui 100 metri venerdì scorso. A Madrid, il velocista è entrato in una nuova dimensione: il primo italiano a scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi, facendo meglio di un mito come Pietro Mennea. Il 20enne sta diventando un fenomeno mediatico e continua a puntare sempre più alto, è ambizioso più che mai come trapela dalle dichiarazioni che ha ...

Filippo Tortu - un campione da record che studia alla Luiss : Roma, 25 giu. , askanews, Filippo Tortu, 20 anni, studente alla Luiss in Economia, è il primo italiano ad abbattere il muro dei dieci secondi sui 100 metri. Dopo il record assoluto che è stato di Pietro Mennea per ben 39 anni, Filippo, in una sorta di staffetta virtuale, è ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

Atletica. Storico record per Filippo Tortu : 100 metri in 9.99 - ha superato Mennea : Filippo Tortu ha fatto storia, con i suoi 100 metri in soli 9.99 conquistati a Madrid, ha strappato a Mennea il record dei 10.01 raggiunto a Città del Messico 4 settembre 1979. L'atleta sardo-...

Come ha fatto Filippo Tortu a battere il record di Mennea sui 100 metri? : Il Moloch era lì da tempo immemore. Quel 10.01 stampato da Pietro Mennea a Città del Messico il 4 settembre 1979 era Come quei ricordi di lontani parenti che continui a tenere in casa pur sapendo che sono ormai quasi inservibili: un grande ricordo di un grande uomo e grande atleta, ma intanto il mondo dell’atletica era andato avanti e la velocità era diventata affare esclusivo degli atleti di colore che, sui 100 metri piani, detengono il ...

Filippo Tortu - il manager è ferrarese. "Il record a Madrid? Come se avessi corso io" : Ferrara, 25 giugno 2018 - manager, ma anche amico, e confidente: tra il ferrarese Marcello Magnani e il neo recordman italiano dei 100 metri Filippo Tortu , il rapporto non è solo tecnico. C'era anche ...

Atletica - Filippo Tortu : l'italiano più veloce di sempre sui 100 metri : Un'altra promessa italiana dell'Atletica leggera [VIDEO], forse più di una semplice promessa. Il giovanissimo velocista Filippo Tortu, classe 1998, brianzolo di origine sarda, la sera di venerdì 22 giugno al meeting di Madrid è riuscito a correre i 100 metri in meno di 10 secondi 9.99 con vento +0.2 battendo dopo quasi 40 anni il primato stabilito da Pietro Mennea. Grazie a questo eccellente risultato, Filippo Tortu si è guadagnato il titolo di ...

Filippo Tortu con 9"99 'cancella' Mennea sui 100 metri - a 20 anni meglio di Bolt (VIDEO) : Filippo Tortu nella leggenda dell'Atletica italiana. L'atleta milanese ha centrato un record leggendario nei 100 metri piani disintegrando, con 999, il record italiano che Pietro Mennea [VIDEO] aveva centrato a Citta' del Messico nel 1979 1001. Strepitosa l'impresa realizzata dal talento emergente dell'atletica italiana al Meeting Internazionale di Madrid. L'azzurro aveva offerto buone sensazioni gia' nel corso della semifinale quando aveva ...

Filippo Tortu : «Senza papà non sarei qui - ha sfidato tutti con gli allenamenti ed ecco il 9''99» : Come si riscrivono quasi 39 anni di sport in una notte senza perdere la testa? «Mah è che io ai 9'99 di venerdì sera a Madrid non ci sto proprio pensando. Nella mia mente c'è solo l'obiettivo ...

