La Procura di Pesaro ha presentato un ricorso al Tribunale civile per far annullare laall'anagrafe di Gabicce Mare (Pesaro-Urbino) della paternità di unaomosessuale per due gemelli. I piccoli sono nati in California da una maternità surrogata. Nella motivazione del Pm per il ricorso si adduce la violazione dell'ordine pubblico.(Di mercoledì 4 luglio 2018)