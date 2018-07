Affondo di Fico : 'Austria scellerata - serve accoglienza' : 'Come terza carica dello Stato, dico che i diritti dei lavoratori sono fondamentali in un mondo che è precarizzato. E noi dobbiamo dare sicurezza soprattutto ai nostri giovani', spiega Fico ai ...

Code e traffico in tilt al Brennero, i sindaci austriaci contro i navigatori