Fedez e Chiara Ferragni tre giorni di festa per le nozze

Chiara Ferragni e Fedez si sposano : notizie e indiscrezioni sulle nozze dell'anno : Chiara Ferragni e Fedez si sposano: a più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Foto - i promessi sposi nudi sui social : un dettaglio non passa inosservato : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ condividono un momento molto intimo sui social e i fans, nella Foto, notano subito un particolare commentando il tutto ironicamente.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:30:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez tornato a condividere con i fan la loro vita di coppia su Instagram. E questa volta lo fanno con una foto super hot.

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : nozze o maratona? Il ‘Royal Wedding’ d’Italia non durerà un solo giorno! : Chiara Ferragni, Fedez ed il loro Matrimonio da sogno: la coppia annuncia un particolare top delle nozze, altro che Royal Wedding… Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno nella splendida cornice di Noto (Siracusa) il prossimo 30 agosto. È quasi tutto pronto per il grande evento, che in tema Coachella, allieterà i tanti invitati della coppia più social d’Italia. Nel municipio della città siciliana il rapper e la fashion blogger si ...

“Esagerati - che senso ha?”. Chiara e Fedez - ecco che succederà per il loro matrimonio : A più di un anno dalla plateale proposta di matrimonio durante il concerto del rapper all’Arena di Verona, e a qualche mese dalla nascita del piccolo Leone, Fedez e Chiara Ferragni sono pronti a ufficializzare con il più istituzionale dei “sì, lo voglio” una storia d’amore che prosegue a gonfie vele dall’ottobre 2016. Prima della gravidanza di Chiara Ferragni, si pensava che le nozze annunciate sul palco del concerto all’Arena di Verona ...

Chiara Ferragni e Fedez - altro che royal wedding : 'Il matrimonio durerà tre giorni' : 'Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre', spiega l'esperto di cronaca rosa.

Chiara Ferragni e Fedez - Gabriele Parpiglia : 'Il matrimonio durerà tre giorni' : 'Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre', spiega l'esperto di cronaca rosa. Everything #FamilyFirst Un post condiviso da Chiara ...

Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix - il dj dorme sul divano della coppia dopo il concerto a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni ospitano Martin Garrix nel loro appartamento di Milano! Il noto dj originario dell'Olanda ha fatto tappa venerdì 29 giugno a Milano per un unico concerto all'Ippodromo di San Siro. Come accadde lo scorso anno, Fedez ha raggiunto il dj dietro le quinte dell'evento: proprio nel 2017 fu il rapper italiano ad insegnare a Martin Garrix l'ormai celebre frase "130 Martin Garrix si vola", tratta da un esilarante video di un ...

Tutto quello che sappiamo (finora) sulle nozze di Chiara Ferragni e Fedez : Calcoli alla mano, mancano due mesi. Al royal wedding dell’anno, in chiave italiana. Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, come vi abbiamo rivelato, andranno a nozze il primo settembre 2018. E questo è Tutto quello che sappiamo (finora). LA DATA Il rapper e l’nfluencer si sposeranno, come vuole la tradizione, di sabato. I festeggiamenti, però, dovrebbero durare più di una giornata. E due settimane prima, il 14 agosto, sarà il tempo ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Matrimonio : celebrazione religiosa o rito civile? : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ trascorreranno l'estate assieme al piccolo Leone in giro per l'Europa. Ecco le ultime indiscrezioni sul Matrimonio della coppia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Chiara Ferragni / Estate europea prima delle nozze con Fedez : le ultime indiscrezioni! : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno l'Estate assieme al piccolo Leone in giro per l'Europa. Ecco le ultime indiscrezioni sul matrimonio della coppia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:20:00 GMT)

Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : le ultime novità sul Royal Wedding italiano : Un Nuova location per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in Sicilia: la coppia più social del web si sta preparando al fatidico Sì e a giurarsi amore eterno il prossimo 1 settembre. A circa due mesi dalle nozze, sorgono nuovi particolari sulla cornice che ospiterà la cerimonia. Dato per assodato il procedimento per rito civile, i followers della coppia si domandano ora dove Fedez e Chiara diventeranno ufficialmente marito e ...

Chiara Ferragni / L'appello dei fan in vista delle nozze con Fedez : una richiesta social... : Chiara Ferragni e Fedez, per la coppia arriva L'appello dei fan: "Dopo la video-story della nascita di Leone vogliamo quella dei preparativi delle nozze e del sì"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:08:00 GMT)