sportfair

: FederlegnoArredo: 'Dl Dignità? Da noi salteranno 10mila posti' - StraNotizie : FederlegnoArredo: 'Dl Dignità? Da noi salteranno 10mila posti' -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Il decreto legge farà saltare tra i 7 mila e i 10 mila posti di lavoro entro il 2020 con il risultato di far aumentare le partire iva, accelerare la robotizzazione e scoraggiare gli investimenti esteri nel settore del legno, mobile e arredamento. A lanciare l’allarme sugli effetti del cosidetto dlè il presidente di, Emanuele Orsini, che chiede di aprire un tavolo con il governo per discutere delle misure in arrivo. ”Sono seriamente preoccupato -dice all’Adnkronos- si mette in difficoltà un settore che l’anno scorso ha messo a segno un +1,6% e che sta cercando di mettersi definitamente alle spalle gli anni della crisi”. Orsini sottolinea che il settore è composto da 79 mila imprese, dà lavoro a 320 persone e che la media è di 4-5 dipendenti per azienda. ”Ma chi è -dice- ...