Nuoto - Europei 2018 : Gabrieli Detti recupera? Opzione staffette - anche la mista con Federica Pellegrini! : Gabriele Detti riuscirà a recuperare per gli Europei 2018 di Nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 3 al 9 agosto? Questo è il grande interrogativo in casa Italia ma non tutto sembra perduto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Campione del Mondo sta recuperando dall’infortunio alla spalla e farà un ultimo controllo la prossima settimana. Il termine di iscrizione è chiaro: 20 luglio per le gare individuali, nessun ...

Federica Pellegrini - ma come ti vesti? Le critiche per la foto alle audizioni di Italia's Got Talent : Partita l'avventura televisiva di Federica Pellegrini . La campionessa di nuoto è entrata a far parte dei giudici di Italia's Got Talent e in questi giorni sta partecipando alle registrazioni delle ...

Nuoto - Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni chissà…”. L’apertura della Divina : Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, ai Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la ...

Nuoto Sette Colli – Federica Pellegrini 5ª nella finale 100 stile libero : Pernille Blume davanti a tutte in vasca : Federica Pellegrini chiude al quinto posto la finale dei 100 stile libere del Sette Colli. Pernille Blume davanti a tutte in vasca, completano il podio Sjoestroem e Heemskerk Solo un quinto posto per Federica Pellegrini nella finale dei 100 stile libero al Sette Colli. Impegnata in vasca allo Stadio del Nuoto di Roma, la ‘Divina’ ha concluso la sua gara in 35″99. Primo posto per la danese Pernille Blume che ha concluso ...

Sette Colli - quinto posto per Federica Pellegrini nei 100 stile : Nella vasca dello Stadio del Nuoto di Roma, l'azzurra ha nuotato in 35'99 nella gara vinta dalla danese Pernille Blume che con 52'72 ha battuto la primatista del mondo la svedese Sarah Sjoestroem , ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Federica Pellegrini sotto i 54? è quinta nei 100 sl. Finale stellare al Foro Italico : I 100 stile libero sono la gara regina e non poteva mancare, nella piscina da lei tanto amata, Federica Pellegrini. L’azzurra, in un’annata un po’ a mezzo servizio tra impegni fuori dalla vasca e la voglia di staccare dalla consuetudine, ha ottenuto un buon tempo nella Finale del Trofeo Settecolli 2018 a Roma. La campionessa di Spinea si è classificata in quinta posizione, scendendo sotto il limite dei 54″ (53″99), ...

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vogliono infiammare il Foro Italico : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vogliono infiammare il Foro Italico : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, guidata da Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri che oggi vogliono rispondere agli squilli dei grandi campioni nella giornata di apertura. Spettacolo assicurato per la seconda giornata di gare. Si parte con i 100 farfalla ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi” : Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. E’ subito spettacolo al Foro Italico : si parte con Federica Pellegrini nel dorso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Premio Giulio Onesti - Federica Pellegrini riceve il riconoscimento [GALLERY] : Federica Pellegrini riceve il Premio Giulio Onesti, il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad un personaggio capace di trasmettere valori sportivi importanti In memoria di Giulio Onesti, anche quest’anno è stato assegnato il Premio che porta il nome del dirigente sportivo scomparso a Roma nel 1981. A ricevere l’importante riconoscimento Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto è stata scelta in quanto meritevole del ...