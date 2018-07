Fecondazione eterologa | primo ricorso alla Consulta da parte di una coppia gay

ilgiornale

: Un ricorso alla Consulta può aprire la fecondazione eterologa alle coppie gay - Corriere : Un ricorso alla Consulta può aprire la fecondazione eterologa alle coppie gay - rossella266 : RT @Corriere: Un ricorso alla Consulta può aprire la fecondazione eterologa alle coppie gay - Flautomagico1 : RT @RaiNews: Fecondazione #eterologa, coppia gay ricorre: si pronuncerà la #Consulta. Il Tribunale di Pordenone ha accolto la richiesta di… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un nuovosulla legge 40 (assistita) arrivaCorte costituzionale. Stavolta riguarda unaformata da due donne, cui a Pordenone è stato rifiutato l'accesso alle tecniche diartificiale. Il Tribunale di Pordenone, tramite il giudice Maria Paola Costa, ha accolto la richiesta delle donne di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che attualmente vietano in Italia l"accessoprocreazione medicalmente assistita anche alle coppie omosessuali. Sulla legge ora si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale., scrive il Messaggero Veneto, era stato rifiutato l"accesso alle tecniche diartificiale dal Servizio per i trattamenti di procreazione medicalmente assistita presente nell"Azienda Sanitaria 5 di Pordenone, proprio in base a quanto prevede la normativa, che vieta "l"accessoprovetta" alle ...