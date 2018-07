Fecondazione eterologa per coppia gay | la Consulta esaminerà la prima istanza

Eterologa - no alla Fecondazione assistita : ricorso di una coppia di donne : Due donne della provincia di Pordenone hanno chiesto alla locale Azienda per l’assistenza sanitaria di poter accedere alla procreazione medicalmente assistita, e di fronte al rifiuto dell’ospedale, la coppia omosessuale ha presentato ricorso in Tribunale e ha chiesto che venga ordinato al servizio di “Fisiopatologia, riproduzione umana, banca del seme e degli ovociti” di accettare l’istanza. L’udienza, con ...