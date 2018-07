wired

Facebook sblocca utenti indesiderati: il bug coinvolge 800mila persone

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Qualcuno avrà creduto nella clemenza divina, quando invece si trattava solamente di un altro bug di. Per un errore,che erano stati bloccati sono risultati temporaneamenteti. Questo quello che spiega il post ufficiale dell’azienda, che parla di un coinvolgimento di circa, dal 29 maggio al 5 giugno scorsi sia suche sull’app di messaggistica Messenger. Lete in questo caso non avrebbero visto direttamente i contenuti dei loro vecchi contatti, ma quelli destinati a un pubblico più ampio, come foto o tag di amici degli amici. Ad ogni modo, commenta l’azienda, “sappiamo che la capacità di bloccare qualcuno è importante e ci piacerebbe scusarci”. Tutte lecoinvolte hanno iniziato a ricevere da ieri un avviso pop-up. Il post sul blog spiega come non siano in alcun modo state ripristinati i ...