Fabio Rovazzi | in arrivo il nuovo singolo “Faccio quello che voglio”

Faccio quello che voglio è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con 3 grandi artisti italiani : Il nuovo singolo di Fabio Rovazzi è Faccio quello che voglio e verrà rilasciato venerdì 13 luglio 2018. Ad annunciare il nuovo brano ai fan è lo stesso Rovazzi attraverso post sui social network. Nelle scorse ore, l'artefice dei tormentoni più cantati degli ultimi anni, ha comunicato di avere in serbo un nuovo singolo estivo. Il titolo è Faccio quello che voglio e vedrà la luce venerdì 13 luglio. Il nuovo brano di Rovazzi promette di ...

Albano Carrisi annuncia a Gente : 'Canterò con Fabio Rovazzi' : Al Bano ci ripensa. Aveva annunciato il ritiro dalla musica, ma adesso decide di cantare con Fabio Rovazzi , un po' come aveva fatto Gianni Morandi. 'Ci stiamo lavorando. Lui è un talento strepitoso', ...

Un nuovo album di Al Bano con Fabio Rovazzi prima dell’addio : “Insieme al concerto di Justin Bieber” : Aveva annunciato il ritiro dalle scene per la fine del 2018, ma a quanto pare sarà un nuovo album di Al Bano a precedere il suo addio alla musica. Il cantautore di Cellino San Marco, reduce dalla prima esperienza di giudice e ciach in un talent show con The Voice of Italy in cui ha dimostrato un'insospettabile modernità nelle scelte e nei giusti, non ha ancora appeso il microfono al chiodo. Lo ha rivelato in un'intervista al settimanale ...

Eros Ramazzotti e Fabio Rovazzi in studio per nuovi progetti? Gli ultimi indizi : Eros Ramazzotti e Fabio Rovazzi in studio per una nuova collaborazione? Stando alle immagini comparse sul web, sembra che i due si siano ritrovati a Milano Sud per qualcosa che è ancora avvolto nel mistero. In studio di registrazione per la realizzazione del suo nuovo album che dovrebbe intitolarsi Grande, Eros Ramazzotti ha quindi accolto Fabio Rovazzi affermando di aver ricevuto la visita di un ragazzo che avrebbe voluto imparare a ...

È finita l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi? : Gli scherzi telefonici, le stories su Instagram, i travestimenti a Carnevale, i viaggi, i sorrisi, gli abbracci sono solo un lontano ricordo. Secondo quanto anticipa Chi, l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi è finita mesi fa, divorata dai malumori e ora in mano agli avvocati. All’origine della rottura la passione di Rovazzi per il cinema, la voglia di mettere un piede in più sul set e di allentare la corda con la musica e Internet, i ...

