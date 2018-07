F1 | Verstappen a caccia del bis a Silverstone | “spero che ci sia la… meravigliosa pioggia

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Maxha presentato il Gp di, sottolineando come speri nellaper poter centrare un clamoroso bis Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di. Photo4 / LaPresse Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in Austria, dove le due Frecce d’Argento si sono ritirate per problemi di affidabilità. Maxinvece proverà a centrare un clamoroso bis, dopo la vittoria ottenuta in Austria: “arrivando alla fine di tre settimane di gare impegnative sarà bello prendersi una piccola pausa prima di Hockenheim.è una pista bellissima per chiudere la tripletta, è un circuito storico in cui ci si diverte tanto. Ha moltissime curve veloci, Becketts ...