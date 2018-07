F1 – Terremoto in casa McLaren | Eric Boullier lascia il proprio incarico | “è il momento

Terremoto : niente proroga ai contratti. A casa 700 tecnici specializzati : Scontro tra Forza Italia e il governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. Il governo e la maggioranza costituita da MoVimento 5 Stelle e Lega, infatti, hanno respinto, nella seduta odierna della ...

Camerino - 120 indagati per la richiesta di contributi illeciti per la casa dopo il Terremoto : Accertati dalla Guardia di Finanza di Camerino 120 casi di illecite richieste per Contributo di Autonoma Sistemazione (Cas) per un totale di oltre 500 mila euro di contributi indebitamente percepiti da chi aveva dichiarato di essere costretto a trovare un alloggio in affitto perché la sua casa era stata resa inagibile dal terremoto. Sono i numeri dell'operazione 'Anubi' delle Fiamme Gialle della Tenenza di Camerino condotta dai primi mesi ...

Il coro ferito dal Terremoto trova rifugio a casa Abbado : Dopo un po' di tempo parte una missiva, una bottiglia nell'oceano delle cronache del mondo per tornare a sperare. Per tornare a cantare. Ora il sogno è diventato realtà, con un concerto che ...

Terremoto Ischia : inaugurato l’ITCG “Enrico Mattei” a Casamicciola : Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha inaugurato questa mattina l’ITCG “E. Mattei” di Casamicciola Terme dopo i lavori di messa in sicurezza per il ripristino dell’agibilità della struttura, rimasta chiusa per i danni riportati in seguito al Terremoto del 21 agosto 2017. Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Consigliere Metropolitano Delegato ...

Terremoto call center : Google Duplex manderà a casa tutti i lavoratori in futuro? : Al Google I/O di recente tenutosi a Mountain View, il colosso statunitense ha presentato al mondo Google Duplex , il robot che grazie alla più moderna intelligenza artificiale riesce a gestire ...