F1 | Ricciardo prepara uno scherzetto ad Hamilton a Silverstone | “potrei rubare la

sportfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il pilota della Red Bull ha parlato del prossimo Gran Premio di, rivelando di voler sottrarre la vittoria a LewisNon c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di. Photo4 / LaPresse Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in Austria, dove le due Frecce d’Argento si sono ritirate per problemi di affidabilità. Chi va a caccia di una rivincita è anche Daniel, costretto a terminare anzitempo il Gp d’Austria per un guasto alla sua Red Bull: “la mia prima gara in F1 è stata a, quindi è sempre una corsa speciale per me. Ho sempre amato il circuito, la sua alta velocità e la sua scorrevolezza. Copse si fa in pieno e poi Maggots e ...