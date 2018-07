“Ezio | che colpaccio!” La paparazzata pazzesca | con chi è stato beccato Greggio 

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) È il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi in persona che, nel numero in uscita il 5 luglio, firma il resoconto sul fortunato caso che lo ha fatto imbattere in una “strana coppia”. Parliamo di Ezio Greggio e Thais Souza Wiggers. Il conduttore di Striscia la Notizia si è da poco lasciato con Simona Gobbi, dopo 8 anni di storia d’amore. I due avevano molti anni di differenza, si conobbero nel 2009 quando lui aveva 56 anni, mentre lei 22. Il fidanzamento ha portato anche importanti esperienze lavorative alla Gobbi che ha diretto il Montecarlo film festival, ideato proprio da Ezio Greggio. Anche per Thais si prospetta una nuova vita, anche lei è single e oggi e alle prese con il lavoro da mamma dopo la nascita della figlia, Julia, avuta dalla storia d’amore con Teo Mammuccari. Oggi la bambina ha 10 anni e sebbene i genitori abbiamo più volte tentato di riprovare a riprendersi, ...