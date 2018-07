Eventi Piazza della Molinella | favole e musica nel luglio dell' associazione faentina

Castellana Grotte - Bari - : dal 1° al 29 luglio Eventi in largo Porta Grande e piazza Garibaldi : Dopo questo primo appuntamento, largo Porta Grande si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, fra spettacoli di varia natura, giochi e intrattenimento per bambini. Se la ...

'Polimifest' : gli Eventi per vivere piazza Leonardo da Vinci durante l'estate - Milano Post : La terza edizione di 'Polimifest' porta in piazza un ricco palinsesto di spettacoli, concerti, cineforum aperti a tutti e a ingresso libero. Primo appuntamento giovedì 21 giugno, alle ore 21, con "...

Un calendario denso di Eventi per la stagione estiva al Teatro Centrale di piazza Roma. : Un calendario denso di eventi per la stagione estiva al Teatro Centrale di piazza Roma. «L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è arricchire l'offerta di spettacoli estivi con proposte di alta qualità presentate dall'ampio circuito di compagnie locali» , ha affermato il sindaco Paola Massidda. Una di queste è senza dubbio "La Clessidra Teatro" di Anna ...

Napoli ricorda Troisi e la Smorfia : tre giorni di Eventi in piazza del Plebiscito : 'Finalmente siamo riusciti a fare qualcosa a cui pensavamo da tempo e che ci chiedevano in tantissimi da anni'. Lello Arena e Enzo Decaro confermano dal tavolo di Fabio Fazio, su Rai 1, la tre giorni ...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli Eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

Eventi. In piazza Kennedy torna Ravenna Crea - mercatino degli artisti - con le gag del clown Billo : ...alle famiglie invece per la giornata di domenica quando ai Creativi si affiancherà l'ormai imperdibile spettacolo del clown Billo che con le sue gag farà divertire grandi e piccini in tre spettacoli ...