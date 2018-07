Evans al via della Dolomiti Superbike

Alfie Evans è morto - parlano i medici di Liverpool : “E’ stato un viaggio devastante” : “Un viaggio devastante”. Così i medici dell’ospedale Alder Hey di Liverpool definiscono oggi la vicenda del Alfie Evans in un messaggio di cordoglio per la morte del piccolo indirizzato in primo luogo ai genitori, dopo mesi di scontri legali. “Vogliamo esprimere – si legge nella nota – la nostra simpatia e condoglianze dal profondo del cuore alla famiglia di Alfie in questo tempo di estrema angoscia. E’ ...

Alfie Evans è morto. I genitori su Facebook : “Il mio gladiatore è volato via. I nostri cuori spezzati” : “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno”. L’annuncio della morte di Alfie Evans , il piccolo di 23 mesi affetto da unada una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa, arriva su Facebook , attraverso le parole dei suoi genitori , Kate e Tom. Il bimbo è morto nella notte all’ospedale di Liverpool, a cinque giorni dal distacco dei macchinari ...

Alfie Evans - al via l’udienza : “Il bambino ha urgente bisogno d’assistenza” : Il piccolo Alfie Evans comincia a essere “in difficoltà” e ha bisogno urgente d’assistenza. Lo ha affermato l’avvocato entrato in scena per rappresentare la madre di fronte alla Corte d’Appello nell’udienza decisiva apertasi a Londra sulla sorte del bambino ricoverato a Liverpool e sulla richiesta di trasferimento in Italia e in alternativa sul ritorno a casa. Il nuovo legale ha posto ai giudici problemi di ...